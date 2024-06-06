Что думают предприниматели Дона о нововведениях в налоговой системе

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза прокомментировал идею изменения налоговой системы:

«Мы понимаем, что сегодня страна и российский бизнес столкнулись с рядом серьезных вызовов, и президент не раз об этом упоминал. Назрела необходимость в изменении налоговой системы. Самое главное, чтобы налоговые нововведения были одинаковы для всех. Не как в 1990-е годы: я наблюдал, как старые (бывшие советские) предприятия платили налоги в полном объеме, даже налоги на убытки платили. Но при этом были и нечестные предприятия. Я считаю, что государство не должно этого допустить. Нужно обратить на это особое внимание. Кроме того, при любой налоговой реформе кто-то всегда пытается уйти в тень.

Должны быть устранены все лазейки для распространения практики уклонения от уплаты налогов. Безусловно, в обмен на уплаченные налоги предприниматели хотят видеть благоприятную социально-экономическую среду, которая будет создаваться на эти деньги. Конкретные проекты и решения.

Важно, чтобы в рамках предстоящих изменений деньги от повышения налогов пошли на социально-экономическое развитие, в том числе на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов: «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь». Радует, что правительство не только сохраняет все инвестиционные стимулы для развития производства, но и вводит новые меры (федеральный инвестиционный вычет для приоритетных отраслей, отмена курсовой пошлины, забирающей деньги из оборота, снижение тарифов взносов для обрабатывающих МСП). Раньше наше государство допускало законную налоговую оптимизацию, так называемое дробление. Однако с относительно недавнего времени стало карать за такие действия.

Мы признаем, что предприниматели могут применять механизмы налогового маневрирования, чтобы снизить объем уплачиваемых налогов. Но и считаем, что амнистия должна быть для всех и одинаковойа. Если к решениям налоговых органов, которые будут приняты до какого-то пресекательного срока, амнистия применяться не будет, то получается несправедливая ситуация, при которой один предприниматель амнистирован, а другой – нет. Также мы рассчитываем на стабильность налоговых условий (налогового законодательства) на ближайшие несколько лет. Государству в дальнейшем необходимо анализировать экономическую ситуацию и возникающие проблемы бизнеса, чтобы законодательные новеллы не снизили предпринимательскую активность».

По материалам ИА «ДОН 24»