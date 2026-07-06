Член сборной России Арина Лавренова провела мастер-класс для юных таганрогских гимнасток

Свое мастерство повышали ученицы спортшколы №3.

5 июля в Таганроге на базе средней школы № 38 прошла встреча с мастером спорта международного класса, членом сборной России по художественной гимнастике Ариной Лавреновой. Спортсменка провела мастер-класс для воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы № 3 города.

Как сообщили в учебном заведении, Арина делилась с юными гимнастками своими знаниями, умениями и наработками. «Спортсменки получили заряд энергии и позитива от спортивного мероприятия. Это было отличной мотивацией к занятиям спортом, так держать!» – говорится в сообщении.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»