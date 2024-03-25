Четверо жителей Ростовской области находились в «Крокусе» во время теракта

Четверо жителей Ростовской области находились на концерте в «Крокус Сити Холле» во время теракта. О судьбе троих из них до сих пор ничего не известно, сообщил в своем телеграм-канале губернатор донского региона Василий Голубев.

На данный момент есть информация о четырех наших земляках, которые отправились 22 марта на концерт в «Крокус Сити Холл». Одна жительница Матвеево-Курганского района во время нападения террористов получила огнестрельное ранение и сейчас в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает, — написал губернатор.

Пока ничего не известно о судьбе еще трех человек из донского региона: жительнице Волгодонска, а также двух уроженцев Таганрога — многодетной мамы и ее несовершеннолетнего сына.

Поручил областным ведомствам быть на контакте с родными наших земляков. При необходимости окажем им всю требующуюся помощь, — подчеркнул губернатор.

Фото ГУ МЧС