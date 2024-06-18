Чек-лист для жителей Ростовской области: полезные советы отдыхающим от Почты России

Почта составила чек-лист с полезными советами, которые помогут жителям Ростовской области провести отпуск вдали от дома и получить свои почтовые отправления.

Продление срока хранения

Можно увеличить сроки хранения отправлений на почте, посылки будут ждать получателя в течение двух месяцев. Для этого предварительно нужно написать заявление в своём почтовом отделении.

Электронная доверенность

Получить письма и посылки за человека, который находится в отпуске, может его доверенное лицо. Бесплатно оформить электронную доверенность можно на сайте Почты России или в мобильном приложении. Для этого нужно указать номер мобильного телефона доверенного лица, у которого есть простая электронная подпись.

Пересылка отправлений

Если известно, что отправление придёт в период отпуска, его можно переслать в ближайшее к месту отдыха почтовое отделение. Для этого достаточно заранее написать заявление в своём отделении и указать новый адрес, куда необходимо перенаправить отправление. Исключение составляют письма с отметками «судебное» и «административное». Они всегда будут приходить по месту прописки.

Путешествия налегке

Чтобы не везти в багаже личные вещи, сувениры или другой габаритный груз, их можно отправить по почте. Причём такие посылки можно отправить себе на курорт в ближайшее почтовое отделение к месту отдыха, так и оформить их после путешествия на домашний адрес. Главное, уточнить контрольные сроки доставки отправлений по России на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Источник: пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России»