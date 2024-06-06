В Таганроге завершена трудоемкая работа первого этапа рекультивации мусорного полигона на Николавекском шоссе. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Свалка на Николаевском шоссе просуществовала более 50 лет, там накопилось более 4 043 668 кубометров отходов. Объект, ставший экологически опасным, был официально закрыт на рекультивацию в 2020 году. А в 2022 году подрядчик приступил к работе.

Рекультивация состоит из двух этапов: технического и биологичнеского. В ходе проведения работ выяснилось, что площадь свалки, а соответственно и объем скопившихся отходов, гораздо больше заявленного. В связи с этим потребовалось пройти повторную государственную строительную и экологическую экспертизы. Сейчас на объекте уже удалены массивы твердых бытовых отходов, которые выходили за границы полигона. Завезен грунт. Выполнено устройство подстилающего и изолирующего слоев. Полигон накрыт многофункциональным рекультивационным защитным экраном.

Большая, трудоёмкая работа первого этапа завершена. Её, в первую очередь, оценили жители данного района, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Сейчас свалка перестала чадить, а главное пропал специфический запах.

Подрядчик приступил к реализации следующих этапов, — отметил глава администрации.

Финансирование на проведение работ выделяется из федерального и областного бюджетов, а также софинансируется из местного в размере 1%. Работы ведутся в рамках нацпроета «Экология».

Ранее мы рассказали, что готовность 1-го этапа реконструкции Пушкинской набережной Таганрога составляет 70%.

Фото t.me/Fateev