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Часть работ выполнена: в Таганроге продолжается рекультивация мусорного полигона

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В Таганроге завершена трудоемкая работа первого этапа рекультивации мусорного полигона на Николавекском шоссе. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

#Экология

Свалка на Николаевском шоссе просуществовала более 50 лет, там накопилось более 4 043 668 кубометров отходов. Объект, ставший экологически опасным, был официально закрыт на рекультивацию в 2020 году. А в 2022 году подрядчик приступил к работе.

Рекультивация состоит из двух этапов: технического и биологичнеского. В ходе проведения работ выяснилось, что площадь свалки, а соответственно и объем скопившихся отходов, гораздо больше заявленного. В связи с этим потребовалось пройти повторную государственную строительную и экологическую экспертизы. Сейчас на объекте уже удалены массивы твердых бытовых отходов, которые выходили за границы полигона. Завезен грунт. Выполнено устройство подстилающего и изолирующего слоев. Полигон накрыт многофункциональным рекультивационным защитным экраном.  

Большая, трудоёмкая работа первого этапа завершена. Её, в первую очередь, оценили жители данного района, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Сейчас свалка перестала чадить, а главное пропал специфический запах.

Подрядчик приступил к реализации следующих этапов, — отметил глава администрации.

Финансирование на проведение работ выделяется из федерального и областного бюджетов, а также софинансируется из местного в размере 1%. Работы ведутся в рамках нацпроета «Экология».

Ранее мы рассказали, что готовность 1-го этапа реконструкции Пушкинской набережной Таганрога составляет 70%.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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