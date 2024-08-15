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C 16 августа у утренней электрички Таганрог-Ростов появилась дополнительная остановка

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Напомним, с 16 августа утренний ежедневный пригородный поезд, следующий по маршруту Таганрог-Ростов, будет останавливаться на станции Синявская.

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Стоянку ввели для поезда № 6513 по просьбам пассажиров. Из Таганрога электричка отправляется в 06.00. На станции Синявская будет стоять одну минуту (06.35-06.36), прибудет в Ростов в 07.18.

«Поезд следует со всеми остановками, согласно действующему графику движения», — уточняет АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Ранее мы сообщали, что у электрички Таганрог-Успенская появилась новая остановка.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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