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Бывший глава администрации Таганрога возглавил федеральный центр в Москве

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Бывшего главу администрации Таганрога Андрея Фатеева назначили исполняющим обязанности директора Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. Информация об этом  размещена на сайте центра.

Город

Приказ о назначении был подписан Министерством просвещения РФ.

Напомним, что до того, как возглавить администрацию Таганрога выпускник Таганрогского государственного педагогического и Московского социально-гуманитарного институтов работал специалистом управления образования Таганрога, затем в 2005-2010 годах  — заместителем начальника этого управления. В 2010-2014 годах Андрей Фатеев занимал различные руководящие должности в ТГПИ.  С 2014 года он перешел на работу в министерство общего и профессионального образования Ростовской области, возглавив управление непрерывного образования. С 2016 года работал заместителем министра, с июля 2020 года – первым заместителем министра. В феврале 2022 года Андрей Фатеев был назначен министром общего и профессионального образования Ростовской области.

В мае 2003 года он был избран главой администрации Таганрога. В сентябре нынешнего года Андрей Фатеев отозвал свою заявку на участие в конкурсе на должность Главы города. Теперь, возглавив центр в Москве, он займется организацией физического воспитания детей на федеральном уровне.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Андрей Фатеев новости Таганрог
Таганрогская правда
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