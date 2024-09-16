Бывшей чиновнице из Таганрога Стелле Руф суд изменил меру наказания

В колонию-поселение бывшая директор МУП «Благоустройство» Таганрога отправится, когда ее дочери исполнится 14 лет.

Уголовное дело в отношении Стеллы Руф рассмотрено в аппеляционной инстанции Ростовского областного суда.

«Приговор суда первой инстанции в отношении Руф С.Ю. изменен. Суд апелляционной инстанции постановил отсрочить реальное отбывание наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев до достижения ребёнком осужденной 14-летнего возраста», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Напомним, 23 июля 2024 года Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор экс-чиновнице. Стелла Руф признана виновной в превышении должностных полномочий.

До того, как Стелла Руф возглавила МКУ «Благоустройство» в Таганроге, она работала директором МКУ «УЖКХ» Пролетарского района Ростова-на-Дону. По версии следствия, тогда-то она и превысила свои должностные полномочия.

Руф обвинялась в том, что во время благоустройства пляжа на Зеленом острове Ростова она не провела проверку экономического обоснования представленных подрядчиком к приемке и оплате 14 беседок. А также подписала акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат, в которые были внесены недостоверные сведения.

Таким образом, на пляже «Зеленый» было установлено 14 беседок, покрытых декоративном бетоном, по стоимости 14 беседок из архитектурного бетона.

Имущественный вред, нанесенный действиями Стеллы Руф департаменту ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону, оценен судом в 296 647 рублей.

Издание 161.ru сообщает, что сейчас дочери Стеллы Руф 8 лет. Бывший муж осужденной находится в зоне СВО.

Фото: страница Ростовского областного суда Вконтакте