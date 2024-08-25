Главная » Город

Будущий второклассник Марк принес в музей Таганрога советские монеты  

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге будущий второклассник Марк принял участие во Всенародной акции «Живая память благодарных поколений».

Город

Мальчик опустил советские монеты в колбу, которая установлена в Таганрогском художественном музее, сообщает учреждение культуры на своей страничке ВК.

Марк учится в школе № 37 и скоро переходит во второй класс. Он интересуется историей, посещает с дедушкой и бабушкой исторические реконструкции. Также мальчик увлекается живописью и рукоделием. Советские монеты, которые мальчик принес в музей, достались ему от папы и тети.

Напомним, что любой житель Таганрога может принести в Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 86)  монеты, которые сохранились со старых времён. Также можно опустить в колбу современные деньги. Монеты советской чеканки пойдут на переплавку и станут частью памятника, а современные деньги — на финансирование создания монумента.

Ранее мы рассказали, что таганроженка Мария Федоровна Докадина отдала 826 советских монет на строительство памятника.

Фото ВК Таганрогского художественного музея

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция новости советскик монеты Таганрог ТХМ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru