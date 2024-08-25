В Таганроге будущий второклассник Марк принял участие во Всенародной акции «Живая память благодарных поколений».

Мальчик опустил советские монеты в колбу, которая установлена в Таганрогском художественном музее, сообщает учреждение культуры на своей страничке ВК.

Марк учится в школе № 37 и скоро переходит во второй класс. Он интересуется историей, посещает с дедушкой и бабушкой исторические реконструкции. Также мальчик увлекается живописью и рукоделием. Советские монеты, которые мальчик принес в музей, достались ему от папы и тети.

Напомним, что любой житель Таганрога может принести в Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 86) монеты, которые сохранились со старых времён. Также можно опустить в колбу современные деньги. Монеты советской чеканки пойдут на переплавку и станут частью памятника, а современные деньги — на финансирование создания монумента.

Ранее мы рассказали, что таганроженка Мария Федоровна Докадина отдала 826 советских монет на строительство памятника.

Фото ВК Таганрогского художественного музея