Таганроженка Мария Федоровна Докадина опустила 826 советских монет в колбу, которая установлена в Таганрогском художественном музее, сообщает учреждение культуры на своей страничке ВК.

Напомним, что Таганрогский художественный музей присоединился к всенародной акции «Живая память благодарных поколений». В одном из его залов установлена специальная колба для сбора советских монет. Их сплав станет частью памятника, который должен появиться в Парке Победы Москвы в 2025 году.

В акции принимают активное участие жители Таганрога, которые приносят в музей сохранившиеся у них советские монеты. Таганроженка Мария Докадина принесла сразу 826 штук.

«Прочитав заметку об акции в газете «Таганрогская правда» и вспомнила, что моя мама в свое время собирала мелочь, которая до сих пор хранится в тумбочке. Я достала их, села на балконе и стала пересчитывать. Набралось 114 штук по 3 копейки, 245 — по 1 коп., 250 — по 2 коп., 126 — по 10 коп., 58 — по 20 коп., 8 — по 15 коп., 25 — по 5 коп!», — рассказала женщина сотрудникам музея.



Мария Федоровна родом из Орловской области, много лет живет в Таганроге. Присоединиться к всенародной акции «Живая память благодарных поколений» у нее был весьма существенный повод: отец Марии Федоровны — Федор Дмитриевич Докадин — участник Великой Отечественной войны, дошел до Берлина, инвалид второй группы, награжден орденом Красной Звезды и медалями.

«Вся наша семья с большой гордостью будет осознавать, что в создании памятного знака будет частица нашего участия и душевного тепла в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне», — рассказала она.

Кстати, любой житель Таганрога может принести в Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 86) монеты, которые сохранились со старых времён. Также можно опустить в колбу современные деньги. Монеты советской чеканки пойдут на переплавку и станут частью памятника, а современные деньги пойдут на финансирование создания монумента.

Фото ВК Таганрогского художественного музея и из архива «Таганрогской правды»