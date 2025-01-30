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Браконьеров с уловом на 4,5 млн рублей задержали под Таганрогом

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Троих браконьеров с большим уловом задержали на береговой полосе Таганрогского залива в районе поселка Новозолотовка Неклиновского района. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Новости Таганрога

У нарушителей изъяли маломерное плавательное средство, сети общей длиной 75 м и рыбу частиковых видов: судак, рыбец, пиленгас, тарань, лещ, карась. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 4,5 млн рублей.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на реке Дон поймали браконьера с уловом судака.

Фото ПУ ФСБ России по РО

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Таганрогская правда
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