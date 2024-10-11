БПЛА неустановленного типа атаковали Ростовскую область

Очередной атаке украинских БПЛА подверглась Ростовская область в ночь на 11 октября, сообщил глава региона Василий Голубев.

«Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано 4 БПЛА севернее Каменска-Шахтинского. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал губернатор в своем Telegram.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 октября силы российской ПВО уничтожили 10 БПЛА — 4 в Ростовской области, три — в Белгородской, два — в Брянской и один — в Курской областях.

Напомним, в ночь на 10 октября над территорией Ростовской области было сбито 10 украинских беспилотников.

Фото из архива «Таганрогской правды»