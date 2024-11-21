Эти темы обсудили участники форума «Диалог о фейках 2.0», который прошел в Москве.

В условиях информационной войны укрепление межнационального мира и культуры становится одной из ключевых задач для России. Эксперты отметили, что за последние два года в интернете резко возросли манипуляции, особенно касающиеся межнациональных отношений.

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн указал на важность быстрого и качественного реагирования на распространение фейков.

«Они (фейки) создают ложные смыслы, формулируют у людей чувство неуверенности, панику. Органы власти должны реагировать незамедлительно», – отметил депутат.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подчеркнул успешные меры по борьбе с инфоповодами, угрожающими межнациональному миру. По его словам, с начала работы Ситцентра ФАДН выявлено более 2500 таких угроз. В 2024 году 201 источнику в интернете был ограничен доступ благодаря сотрудничеству с Центрами управления регионами.

По мнению Игоря Баринова, результатом совместной работы стала не только локализация ряда острых ситуаций, но и снижение нынешнем году по сравнению с предыдущими, общего количества ложных новостей.

Например, в Ростовской области наблюдается динамика снижения числа уникальных фейков. В 2024 году их количество уменьшилось на 23%, в сравнении с предыдущим. Среди ложных новостей, которые преобладают на Дону в основном фейки о социально-значимых происшествиях.

В борьбе с информационными угрозами также важно повышать цифровую грамотность населения. По словам, первого заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, 55% россиян сталкивались с фейковыми новостями, направленными на расшатывание межнациональных отношений. Он добавил, что сегодня необходимо не только реагировать на угрозы, но и активно создавать контент, укрепляющий единство страны.

Источник и фото АНО «Диалог Регионы»