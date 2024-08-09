Большой спортивный праздник пройдет в Ростове на гребном канале 10 августа

Физкультурно-спортивный фестиваль «Всей семьей на спорт» состоится 10 августа на гребном канале «Дон» в Ростове. Областной праздник приурочен к Дню физкультурника, который отмечается в нынешнюю субботу.

В числе мероприятий в этот день — спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области. Ее участниками станут 18 команд, а спортивная программа включает шесть видов спорта.

Физкультурно-спортивный фестиваль «Всей семьей на спорт» приурочен к празднованию Года семьи в Российской Федерации. Начало в 10.00. Семейные команды — родители с детьми, а также дедушки и бабушки, ставшие победителями муниципального этапа, будут соревноваться в эстафете, перетягивании каната, дартсе, «семейном пенальти», сообщает donland.ru.

Также на гребном канале пройдут кубок Ростовской области по гребле на лодках класса «Дракон», областные соревнования по спортивному ориентированию среди семейных команд, открытый областной турнир по бодибилдингу (фитнес челлендж), соревнования по велоспорту BMX, маунтинбайку, самокатам. Ночной забег «НЕ СПАТЬ!» состоится на дистанциях 1,5 км, 5 км, 10 км.

Фото: страница Вконтакте гребного канала «Дон»