Больше тысячи сайтов, незаконно торгующих лекарствами, заблокировано на Дону

С начала 2024 года Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 1138 сайтов, которые осуществляли незаконную реализацию лекарственных средств.

Мошенники предлагали пациентам лекарства от рака, гепатита, диабета, импотенции, ОРВИ.

«В августе-сентябре, перед сезоном простуд, особое внимание уделялось выявлению продажи незарегистрированных противовирусных лекарственных препаратов. За два месяца подобных сайтов заблокировано 177», — сообщили в ведомстве.

Росздравнадзор напомнил жителям Дона, что покупка лекарств не в лицензированных аптечных организациях может навредить здоровью.

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