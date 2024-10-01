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Больше тысячи сайтов, незаконно торгующих лекарствами, заблокировано на Дону

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С начала 2024 года Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 1138 сайтов, которые осуществляли незаконную реализацию лекарственных средств.

#Здоровье

Мошенники предлагали пациентам лекарства от рака,  гепатита, диабета, импотенции, ОРВИ.

«В августе-сентябре, перед сезоном простуд,  особое внимание уделялось выявлению продажи незарегистрированных противовирусных лекарственных препаратов. За два месяца подобных сайтов заблокировано 177», — сообщили в ведомстве.

Росздравнадзор напомнил жителям Дона, что покупка лекарств не в лицензированных аптечных организациях может навредить здоровью.

Изображение от jcomp на Freepik

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запрет лекарства медицина Ростовская область
Таганрогская правда
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