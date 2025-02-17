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Более тысячи жителей Дона заключили контракт с Минобороны в январе 2025 года

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Добровольно отправляются в зону СВО порядка 60 человек в день.

#СВО

В ростовском пункте отбора на Оганова, 22 кандидаты проходят медкомиссию и психологические тесты.

«Необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, документы ближайших родственников, банковские реквизиты, на которые будет получать денежное довольствие военнослужащий, и результаты медицинской комиссии. Все у большинства получается», — говорит инструктор пункта отбора 1 разряда Эдуард Трегубов.

Затем кандидаты отправляются в учебный центр, а оттуда — к местам несения службы. При подписании контракта с Минобороны военнослужащий получает единовременную выплату. В Ростовской области это 1 млн 600 тыс. рублей из областного бюджета и 400 тыс. рублей — из федерального.

Напомним, для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о военной службе по контракту ответят по короткому номеру 117.

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Таганрогская правда
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