Более тысячи пациентов из новых регионов прошли лечение в ростовском онкоцентре в 2024 году

В 2024 году в ростовском онкоцентре прошли лечение почти 1200 пациентов из новых регионов России. Большинство онкобольных приехали в Ростов-на-Дону из Донецкой и Луганской народных республик.

Более 500 пациентов получили хирургическое лечение. Больным со злокачественными новообразованиями выполнены операции по поводу опухолей желудочно-кишечного тракта, новообразований органов женской и мужской половой сфер, опухолей кожи, костей, молочной железы, лёгких, органов головы и шеи, а также нейрохирургические и рентгенэндоваскулярные вмешательства.

«Большинство пациентов, прошедших лечение в НМИЦ онкологии Минздрава России, получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Онкобольным выполнены реконструктивные, органосохранные операции, эндопротезирование суставов, микрохирургические и роботические вмешательства. Для лечения новообразований головного и спинного мозга были использованы такие методики, как адаптивная гибридная нейрохирургия и интраоперационная микроскопическая навигация опухоли», — рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, академик РАН Олег Кит.

Помимо хирургического лечения, почти 300 пациентов из новых регионов России с солидными опухолями и онкогематологическими заболеваниями получили противоопухолевое лекарственное лечение. Более 200 онкобольных прошли лучевое лечение в отделениях радиотерапии НМИЦ онкологии Минздрава России.

Фото пресс-службы ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России