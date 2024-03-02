Главная » Новости Ростовской области

Более трех тысяч человек приняли участие в противопаводковых учениях в Ростовской области

На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

Масштабные противопаводковые учения проводились во всех муниципалитетах Дона с 29 февраля по 1 марта.

Новости Ростовской области

В учениях приняли участие более трех тысяч специалистов служб экстренного реагирования, было задействовано свыше 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Учения проходили в два этапа.

На первом этапе в районах условных ЧС проводились оповещение и сбор личного состава межведомственного оперштаба, комиссий по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. А также — превентивные мероприятия по предупреждению паводка и смягчению возможных последствий.

Второй этап стал практическим, отрабатывались вводные, связанные с ликвидацией последствий возможного паводка. Причем для каждого города и сельского поселения они были индивидуальными, максимально приближенными к реальным условиям.

Областные учения по ликвидации паводка состоялись 1 марта в поселке Веселый, Веселовского района Ростовской области.

По легенде учений, люди оказались в сложной ситуации на тонущей лодке, которая уже практически полностью ушла под воду. Свидетели происшествия сообщили в экстренные службы, к месту оперативно выдвинулись спасатели на моторной лодке. Прибывший расчет извлек из воды терпящих бедствие людей, оказал им первую помощь и быстро доставил на берег.

Одновременно на небольшом участке суши, который быстро уходит под воду из-за подъема уровня воды, сильной волны и ветра, оказались рыбаки. Необходимо проведение экстренной эвакуации людей.

На месте отработано развертывание пунктов сбора населения, временного размещения и медпункта.

Также областные службы экстренного реагирования отработали организацию палаточного пункта обогрева и питания для приема и оказание первой помощи гражданам, эвакуированным с затопленных территорий.

В рамках учений отработали и проведение исследований ледового покрова водного объекта в районе ГТС для своевременного выявления и устранения дефектов. Водолазы проверили работоспособность затворных устройств, очистили водопропускные сооружения от предметов, препятствующих пропуску воды.

Паводковая обстановка в регионе ожидается сложная, и органам местного самоуправления нужно быть готовыми к любому развитию событий, — отметил и.о. начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Александр Дегтярев.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
МЧС Ростовская область учения
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика