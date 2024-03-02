Более трех тысяч человек приняли участие в противопаводковых учениях в Ростовской области

Масштабные противопаводковые учения проводились во всех муниципалитетах Дона с 29 февраля по 1 марта.

В учениях приняли участие более трех тысяч специалистов служб экстренного реагирования, было задействовано свыше 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Учения проходили в два этапа.

На первом этапе в районах условных ЧС проводились оповещение и сбор личного состава межведомственного оперштаба, комиссий по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. А также — превентивные мероприятия по предупреждению паводка и смягчению возможных последствий.

Второй этап стал практическим, отрабатывались вводные, связанные с ликвидацией последствий возможного паводка. Причем для каждого города и сельского поселения они были индивидуальными, максимально приближенными к реальным условиям.

Областные учения по ликвидации паводка состоялись 1 марта в поселке Веселый, Веселовского района Ростовской области.

По легенде учений, люди оказались в сложной ситуации на тонущей лодке, которая уже практически полностью ушла под воду. Свидетели происшествия сообщили в экстренные службы, к месту оперативно выдвинулись спасатели на моторной лодке. Прибывший расчет извлек из воды терпящих бедствие людей, оказал им первую помощь и быстро доставил на берег.

Одновременно на небольшом участке суши, который быстро уходит под воду из-за подъема уровня воды, сильной волны и ветра, оказались рыбаки. Необходимо проведение экстренной эвакуации людей.

На месте отработано развертывание пунктов сбора населения, временного размещения и медпункта.

Также областные службы экстренного реагирования отработали организацию палаточного пункта обогрева и питания для приема и оказание первой помощи гражданам, эвакуированным с затопленных территорий.

В рамках учений отработали и проведение исследований ледового покрова водного объекта в районе ГТС для своевременного выявления и устранения дефектов. Водолазы проверили работоспособность затворных устройств, очистили водопропускные сооружения от предметов, препятствующих пропуску воды.