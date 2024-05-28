Более сотни предприятий Дона стали участниками платформы по цифровизации бизнеса

В Ростовской области уже 103 предприятия зарегистрировались на платформе по цифровизации бизнеса «эффективность.рф», сообщает официальный портал донского правительства.

Платформа работает в рамках нацпроекта «Производительность труда». Эксперты помогают бизнесменам определить свой потенциал и внедрить комплексные ИТ-решения. Это особенно важно в условиях дефицита кадров, потому что роботизация и цифровизация помогают перекрыть потребности предприятия в персонале.

Платформа «эффективность.рф» решает проблемы многих компаний. Она помогает определить процессы, которые могут быть оцифрованы и оформить закупки соответствующего программного обеспечения. Нацпроект делает доступнее отечественное ПО, снижает зависимость от редких IT-компетенций и сокращает сроки внедрения цифровых решений, – считает замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Как сообщил директор по цифровой трансформации АНО «Цифровые технологии производительности» Евгений Токаренко, сейчас сервисами и услугами платформы уже воспользовались более трех тысяч зарегистрированных на ней предприятий из различных отраслей в 85 регионах России, а также более 430 поставщиков цифровых решений и услуг в области информационных технологий.

Как отметил заместитель гендиректора по проектной деятельности АНО «Агентство инноваций Ростовской области», Борис Свиридов, услуги платформы входят в системные меры поддержки, которые получают участники нацпроекта «Производительность труда». Любое предприятие может получить экспертную оценку текущего состояния и план по внедрению цифровых изменений.

Напомним, что нацпроект «Производительность труда» реализуется в Ростовской области с 2019 года минэкономразвития региона совместно с АНО «Агентство инноваций Ростовской области». Участие финансируется государством и является для компаний бесплатным.

Фото donland.ru