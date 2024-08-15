Более двух тысяч многоквартирных домов должны отремонтировать в Ростовской области в 2024 году

Подрядные организации, которые будут заниматься ремонтом МКД, определяют через конкурсные процедуры.

В текущем году в донском регионе собираются провести капитальный ремонт в 2047 многоквартирных домах. По 1281 МКД уже заключены договоры с подрядчиками на проведение работ. По остальным проходят конкурсные процедуры.

«Сейчас у нас есть около пятисот домов, в отношении которых проводятся повторные конкурсы по определению подрядчиков. Договором предусмотрен срок, в течение него ремонт необходимо выполнить в полном объеме, — рассказала руководитель регионального Фонда капремонта Дарья Шереметьева. — Этот срок может быть как до конца 2024 года, так и с переходом на следующий».

На сегодняшний день капремонт завершен в 1305 домах, из которых 103 МКД отремонтированы в рамках контрактов текущего года, 1202 — по плану 2023-го. Еще в 66 многоэтажек плана прошлого года работы продолжаются, их должны завершить во втором полугодии 2024 года.

В 579 МКД Ростовской области капитально отремонтируют системы газоснабжения. В 69 многоквартирных домах ремонт уже начат, по остальным выбраны подрядчики, заключаются договоры, сообщает портал донского правительства.

«Из запланированных в период с 2021-го по 2023-й годы 858 домов системы газоснабжения отремонтированы в 606, в 252 МКД работы планируется закончить в конце апреля следующего года», — привела цифры Дарья Шереметьева.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге Фондом капитального ремонта завершено восстановление фасада дома c признаками памятника архитектуры, расположенного в центральной части города — по переулку Украинскому, 7.

Фото donland.ru