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Более 935 тысяч штук импортных саженцев завезли в Ростовскую область

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В Ростовскую область в апреле было завезено более 935 тысяч штук импортного посадочного материала, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Саженцы декоративных растений — подвои яблони и саженцы фундука поступили в регион из Италии и Сербии.

От посадочного материала были отобраны образцы и направлены на исследования. По результатам экспертиз карантинных объектов не обнаружено, — пишет источник.

Всего с начала нынешнего года специалистами Россельхознадзора было проконтролировано более 1,3 млн штук ввезённого посадочного материала. Саженцы декоративных растений для открытого грунта поступали из Турции, Италии и Сербии.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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импорт новости Ростовская область
Таганрогская правда
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