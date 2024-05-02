Более 935 тысяч штук импортных саженцев завезли в Ростовскую область

В Ростовскую область в апреле было завезено более 935 тысяч штук импортного посадочного материала, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Саженцы декоративных растений — подвои яблони и саженцы фундука поступили в регион из Италии и Сербии.

От посадочного материала были отобраны образцы и направлены на исследования. По результатам экспертиз карантинных объектов не обнаружено, — пишет источник.

Всего с начала нынешнего года специалистами Россельхознадзора было проконтролировано более 1,3 млн штук ввезённого посадочного материала. Саженцы декоративных растений для открытого грунта поступали из Турции, Италии и Сербии.

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