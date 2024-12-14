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Более 9 тысяч детей отдохнули в пришкольных лагерях Таганрога

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В Таганроге подводят итоги оздоровительной кампании 2024 года. Одним из важных направлений детского отдыха стала организация работы пришкольных лагерей дневного пребывания.

Новости Таганрога

В нынешнем году на базе образовательных учреждений города было открыто 33 пришкольных лагеря в весенний период, 29 — в летний период и 32 — в осенний период. В общей сложности в них отдохнуло 9010 детей. В пришкольных лагерях для ребят создаются все условия для безопасного пребывания: проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, получаются санитарные заключения, разрабатывается сбалансированное меню.

В течение каждой смены дети проводят много времени на свежем воздухе, играют в футбол, баскетбол, устраивают командные турниры.

«Традиционно каждый школьный лагерь имеет свою направленность — патриотическую, экологическую, спортивную. Педагоги  разрабатывают насыщенные программы проведения досуга для школьников. Каждый день для ребят проводят экскурсии, квесты, конкурсы, спортивные игры и развлечения. Школьники получают двухразовое питание. Средства на это выделяются из областного бюджета», — рассказывала ранее глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Отметим, что в 2024 году 1492 ребенка из малоимущих семей Таганрога получили бесплатные путевки в оздоровительные центры. Ребята отдыхали за счет средств областного бюджета в лагерях и санаториях Азовского побережья и в Кабардино-Балкарии.

В Ростовской области в целом в летний период в оздоровительных организациях отдохнуло почти 80 тысяч детей. По итогам кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 97,3% детей, сообщает портал донского правительства.

«Летняя кампания проводилась с 25 мая по 10 сентября. Работало 29 загородных и санаторных лагерей, один лагерь палаточного типа, 814 пришкольных лагерей, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков. — Всего более 400 тысяч ребят были охвачены различными видами отдыха, оздоровления и временной занятости».

К работе с детьми были привлечены более двух тысяч вожатых, почти 7,5 тысячи педагогических работников.

Особое внимание уделялось детям участников СВО, детям-инвалидам, а также маленьким жителям ДНР, ЛНР и Белгородской области.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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