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Более 80 снарядов времен войны обнаружили на Дону с начала года

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Более 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны было обнаружено на территории Ростовской области с начала нынешнего года.

Новости Ростовской области

Основная часть боеприпасов было найдена в Ростове, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.

Боевые действия на территории Ростовской области продолжались около двух лет – с октября 1941 года по август 1943 года. По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет, — отметил заметитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. — Спустя восемь десятилетий после завершения боевых действий в Ростовской области на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. Только в 2023 году обнаружено и обезврежено 394 взрывоопасных предмета.

Специалисты областных служб экстренного реагирования напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо обозначить место подручными средствами и незамедлительно сообщить о находке. Боеприпасы запрещается поднимать, передвигать, разбирать, а тем более класть в костер. Телефон для вызова спасательных служб – 112.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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