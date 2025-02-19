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Более 70 млн рублей выделят Таганрогу на ремонт дорог в рамках нацпроекта

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В Таганроге в рамках нацпроекта будет отремонтировано еще четыре участка автомобильных дорог. Общая стоимость работ нынешнего года составит более 70 млн рублей, сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Капитальный ремонт объектов начнется сразу, как только позволят погодные условия, а заводы по изготовлению асфальтобетона запустят свое производство после зимнего сезона. В нынешнем году планируется привести в порядок участки дорог в переулке Смирновском, на улице Ломоносова и Комсомольском спуске. Так же будет отремонтирован подъезд от трассы Ростов — Таганрог к переулку 7-му Новому. 

«В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» Таганрог участвует с 2021 года. За это время в городе был выполнен ремонт 44 автомобильных дорог, общей площадью более 71 км. Участие в нацпроекте позволяет привлекать дополнительные средства и постепенно улучшать состояние дорог», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет модернизация еще двух спортивных площадок.

Фото из архива (t.me/KambulovaSvetlana)

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ЖКХ нацпроект новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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