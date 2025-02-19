В Таганроге в рамках нацпроекта будет отремонтировано еще четыре участка автомобильных дорог. Общая стоимость работ нынешнего года составит более 70 млн рублей, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Капитальный ремонт объектов начнется сразу, как только позволят погодные условия, а заводы по изготовлению асфальтобетона запустят свое производство после зимнего сезона. В нынешнем году планируется привести в порядок участки дорог в переулке Смирновском, на улице Ломоносова и Комсомольском спуске. Так же будет отремонтирован подъезд от трассы Ростов — Таганрог к переулку 7-му Новому.

«В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» Таганрог участвует с 2021 года. За это время в городе был выполнен ремонт 44 автомобильных дорог, общей площадью более 71 км. Участие в нацпроекте позволяет привлекать дополнительные средства и постепенно улучшать состояние дорог», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет модернизация еще двух спортивных площадок.

Фото из архива (t.me/KambulovaSvetlana)