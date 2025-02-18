В Таганроге пройдет модернизация еще двух спортивных площадок

Начиная с 2020 года, обустроено за счет областного и местного бюджета 11 спортплощадок по месту жительства.

В Таганроге с целью обеспечения шаговой доступности спортивных объектов проводится поэтапная работа по устройству спортивных площадок по месту жительства.

В рамках программы «Физическая культура и спорт» в 2025 году будут реализованы два инициативных проекта, говорится в сообщении на страничке «ВКонтакте» «Таганрог спортивный». До 1 октября текущего года должна быть обустроена многофункциональная спортивная площадка возле дома №11 по ул. Морозова. Также до 1 октября еще на одном объекте — по адресу ул. Адмирала Крюйса, 2-16, должно быть выполнено устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений.

Начиная с 2020 года, в Таганроге за счет областного и местного бюджетов модернизированы 11 спортивных площадок: ул. Михайловская, 51, ул. Чехова, 322, ул. Чехова, 353, пер. 1-й Новый, 12, Мариупольское шоссе, 17-19, ул. Б.Лиманная/пер. Армейский, 8, ул. Сергея Лазо, 5-2, ул. П. Тольятти, 38, ул. Морозова, 21, ул. Спортивная, 2-а и ул. Азовская, 3, говорится в сообщении. Кроме того, в городе обустроены площадки с тренажерами на стадионе «Радуга» и две спортивные площадки ГТО: на ул. Адмирала Крюйса, 2-16 и ул. Морозова, 21.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»