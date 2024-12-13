Школьники Таганрога установили рекорды ГТО

Учащиеся лицеев № 4 (ТМОЛ) и № 8 Егор Андреев и Алина Лифанова получили сертификаты об установлении рекордов комплекса ГТО.

Так, Егор Андреев установил рекорд ГТО по прыжкам в длину с места — 3 м 18 см. До этого городской рекорд ГТО был 2 м 89 см. Кстати, на сайте Федерации многоборья ГТО России назван национальный рекорд по прыжкам в длину с места — 3 м 14 см (возраст 31-35 лет). А нашему рекордсмену всего 17 лет. Ранее Егор занимался легкой атлетикой, сейчас тренируется в тренажерном зале.

Сертификат за установление рекорда на региональном фестивале ГТО вручен учащейся лицея № 33 Алине Лифановой. Девушка показала лучший результат в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа (отжимание) — 73 раза.

Отметим, что в 2024 году команда Таганрога заняла второе место в эстафете и третье общекомандное место на региональном фестивале ГТО. Трое участников нашей команды, занявшие первое и второе места в личном первенстве, в составе сборной Ростовской области принимали участие во Всероссийском фестивале ГТО в Артеке.

«С 2016 года на официальном портале комплекса ГТО зарегистрировано свыше 650 тысяч жителей области. Из них нормативы выполняли около 530 тысяч человек, причем на знаки отличия — более 240 тысяч», — отмечал ранее министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Добавим, что на Дону проводится 11 фестивалей ГТО. Дисциплины ГТО включены во все многоэтапные комплексные спартакиады Ростовской области. Мероприятия ВФСК «ГТО» проводятся в поддержку проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото из архива