Более 50 тонн мяса донской индейки экспортировано в Китай

За три дня из Ростовской области в Китай было экспортировано 54 тонны мяса индейки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В период с 22 по 24 февраля в местах полного таможенного оформления Ростовской области досмотрено и оформлено две партии мяса индейки для дальнейшей отправки на экспорт в Китай, — пишет источник.

Уточняется, что продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

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