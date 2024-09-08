Более 340 тысяч человек за год совершили путешествие на фирменном поезде «Тихий Дон»

6 сентября 2024 года исполнился год с момента возвращения фирменному поезду №19/20 сообщением Ростов-на-Дону — Москва исторического названия «Тихий Дон».

За год поездки на «Тихом Доне» совершили более 340 тысяч человек, а за 8 месяцев 2024 года — 230 тысяч человек (+5% к 2023 году), сообщает СКЖД.

В 2023 году, в честь возвращения поезду фирменного названия, был обновлен интерьер вагонов одного из составов поезда. Он выполнен в тематике, связанной с творческой биографией донского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова.

«К сезону 2024 года вагоны всех пяти составов поезда получили тематическое оформление. В вагоне СВ каждое из девяти купе имеет уникальный дизайн, посвященный одной из тем, связанных с биографией писателя. Также здесь можно посмотреть фильм «Тихий Дон» Сергея Герасимова», — пишет источник. — В купе и плацкарте размещены красочные плакаты с пейзажами региона и известными цитатами Шолохова».

Поезд курсирует ежедневно. Из Ростова-на-Дону «Тихий Дон» отправляется в 15.22 и прибывает в Москву на следующий день, в 7.30 — время следования 16 часов 08 минут. Из Москвы состав отправляется в 18.40 и прибывает в донскую столицу на следующий день, в 10.28 — время следования 15 часов 48 минут. Стоимость билетов: плацкарт — от 4 806 рублей, купе — от 8 275 рублей, люкс — от 80 271 рублей.

Отметим, что поезд имеет купейный и плацкартный вагон сообщением Таганрог — Москва.

Для справки

Фирменный поезд «Тихий Дон» начал курсировать в 1966 году. Позже состав был переименован в «Премиум». В 2023 году по просьбам пассажиров к нему вернулось историческое название.

Фото РЖД