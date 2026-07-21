Беспилотники и ракеты сбиты над Ростовской областью минувшей ночью

В Милютинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся лес.

В ночь на 21 июля силы ПВО отражали очередную воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

«Беспилотники и ракеты были уничтожены в Ростове-на-Дону, а также в четырех районах: Константиновском, Обливском, Боковском и Советском (сельском)», — сообщил губернатор.

На земле не обошлось без последствий. В Милютинском районе из-за падения обломков беспилотника загорелся лес. Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам не возникло. В настоящее время ведется тушение пожара.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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