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Беспилотники и ракеты сбиты над Ростовской областью минувшей ночью

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В Милютинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся лес.

Новости Ростовской области

В ночь на 21 июля силы ПВО отражали очередную воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

«Беспилотники и ракеты были уничтожены в Ростове-на-Дону, а также в четырех районах: Константиновском, Обливском, Боковском и Советском (сельском)», — сообщил губернатор.

На земле не обошлось без последствий. В Милютинском районе из-за падения обломков беспилотника загорелся лес. Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам не возникло. В настоящее время ведется тушение пожара.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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