Более 2 000 жителей Дона воспользовались сервисами Госуслуг на почте в 2023 году

В почтовых отделениях Ростовской области клиенты могут не только создать и восстановить учётную запись на Госуслугах, но и получить доступ ко всем электронным услугам портала. Всего за 2023 год сервисами Госуслуг на почте воспользовались 2 350 жителей региона.

Чаще всего в прошлом году клиенты обращались за госуслугами в весенние месяцы — суммарно 860 человек. В январе и феврале текущего года уже 420 жителей региона получили госуслуги с помощью почты.

Наибольшей популярностью новый сервис пользуется у клиентов почтовых отделений с индексами 346814 х. Весёлый Мясниковского района, 347837 х. Красновка Каменского района, 346464 х. Керчик-Савров Октябрьского района и 346380 х. Лихой Красносулинского района.

Чтобы получить доступ к сервисам Госуслуг, достаточно подойти к оператору почтового отделения и предъявить паспорт и СНИЛС. Уведомление о подтверждении учётной записи поступит на телефон, указанный при регистрации. Сельские почтовые отделения, в которых можно подтвердить учётную запись, вошли в интерактивную карту центров обслуживания портала Госуслуг.

В 71 почтовом отделении в сельских населённых пунктах Ростовской области Почта России установила компьютеры для самостоятельного доступа клиентов к порталу Госуслуг, а также сайту «Работа.ру» и другим социально значимым ресурсам. С помощью портала школьники также могут дистанционно участвовать в олимпиадах, готовиться к экзаменам, узнавать результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ и итоговых сочинений, подавать заявления для поступления в вузы страны онлайн.

Отметим, что воспользоваться сервисами портала Госуслуг в сельских почтовых отделениях стало возможным благодаря программе модернизации, которую Почта России начала проводить по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» в 2022 году.

Пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России»