Более 176 тысяч обращений граждан поступило в правительство Ростовской области в 2023 году

Чаще всего — в 81% случаев — люди обращаются к властям через социальные сети. По сравнению с 2022 годом число сообщений и обращений выросло на 76%.

Увеличение количества обращений, прежде всего, связано с тем, что «достучаться» до чиновников сейчас стало гораздо проще. Если есть под рукой смартфон и доступ в Интернет, это займет всего несколько минут.

У жителей Ростовской области есть широкие возможности для направления обращений в исполнительные органы и органы местного самоуправления. Существует обычная форма подачи обращений — письменно или устно, а также — через «Электронную приемную». Но эти способы постепенно теряют свою актуальность. На первый план выходят обращения через социальные сети на официальные аккаунты органов власти и должностных лиц и на платформу обратной связи (ПОС) через портал Госуслуг, — отмечают в донском правительстве.

Так, количество письменных обращений граждан в правительство Ростовской области в 2023 году составило всего 19% от общего числа. А основной пласт — 81% — это соцсети.

Использование социальных сетей снимает социальную напряженность и повышает уровень доверия к власти — люди понимают, что их обращение увидели и взяли в работу. И наконец, взаимодействие с населением в соцсетях делает руководителей органов власти и глав муниципалитетов доступнее. Решить проблему можно уже без письменной волокиты или бесконечных телефонных звонков в администрацию.

Страница Правительства Ростовской области в социальной сети «Вконтакте»

Почему соцсети для обращений граждан стремительно набирают популярность в Ростовской области? Здесь несколько причин. Во-первых, интернет-аудитория региона — это порядка 2,8 млн пользователей. Во-вторых, на Дону развита система госпабликов, ведется более 5,5 тысячи официальных сообществ исполнительных органов и учреждений. Важно и то, что по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева у всех членов правительства и руководителей муниципальных образований открыты ТГ-каналы с возможностью оставить обращение или комментарий. Причем, первичные ответы людям публикуются в течение 3 часов. Это один из самых высоких показателей среди субъектов РФ.

Результат такой работы говорит сам за себя. Из всех заданных в соцсетях вопросов 70% решены положительно, по 20% даны подробные разъяснения, 10% не требовали ответа.

Самой актуальной в 2023 году была тема ЖКХ — порядка трети всех сообщений. Больше всего вопросов поступало в связи с сезонными аварийными ситуациями.

Фото Россети Юг, ликвидация аварийной ситуации в феврале 2024 года

Вторая по популярности — тема дорожного хозяйства. Люди пишут не только о необходимости проведения ремонта дорог, но и об их содержании, особенно в зимний период.

На третьем месте — благоустройство. Это сообщения, касающиеся уборки общественных территорий, установки детских и спортивных площадок, озеленения и т.д.

Чтобы оперативно принимать управленческие решения по наиболее волнующим жителей вопросам региональное правительство тесно работает с руководителями городских округов и муниципальных районов Ростовской области. Ряд возможных проблем прогнозируется.

Отметим, что по поручению губернатора ведется мониторинг обращений из всех источников. На его основе выявляются «болевые точки» для каждого муниципалитета. Обращения граждан рассматриваются и на тематических приемах, которые регулярно проводят руководители органов власти как на областном, так и на местном уровнях.

Идет работа и над сокращением сроков рассмотрения обращений граждан.

Не каждый вопрос можно решить оперативно, порой для этого требуется обстоятельное изучения проблемы, выезд на место и т.д. В таких случаях обращения рассматриваются в предусмотренный законом 30-дневный срок.

В ходе мониторинга выявляются также факты нарушения сроков рассмотрения обращений, это в том числе объясняется значительным ростом их количества — в 3 раза за последние 3 года.

В Ростовской области активно работают над решением этого вопроса. Все обращения и сроки их рассмотрения стоят на контроле в исполнительных органах, а коллективные и социально значимые дополнительно контролируются региональным правительством. Проводится мониторинг организации работы с обращениями граждан, в ходе которого выявляются системные ошибки и вырабатываются общие подходы по их решению. Так, по итогам последнего мониторинга введена система упреждающего контроля, ее задача — сократить сроки подготовки ответа, чтобы предусмотреть время для контроля его полноты и качества.

Рассмотрение каждого обращения, независимо от того, каким способом оно поступило, нацелено на максимальную результативность решения вопросов граждан. И ни одно обращение, независимо от формы поступления, не останется без ответа, — заверили в правительстве региона.

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