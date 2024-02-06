Более 16 тысяч жителей Таганрога выполнили нормативы ГТО

В 2024 году возрожденному комплексу ГТО исполняется 10 лет, напомнил в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Движение ГТО в России было возрождено в 2014 году Указом президента Владимира Путина.

В Таганроге на базе стадиона Торпедо работает Центр тестирования ГТО. А подготовиться к сдаче нормативов и заняться спортом можно на специализированных площадках, — написал Андрей Фатеев.

Одна из таких площадок оборудована на ул. Адмирала Крюйса в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Еще одна появилась в прошлом году на ул. Морозова, 21 в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!». Проект реализован за счет средств городского бюджета с финансовым участием АО «Тагмет».

Сегодня на сайте gto.ru зарегистрированы свыше 36 тысяч таганрожцев разного возраста. Более 16,5 тысячи человек уже выполнили нормативы и получили знаки отличия различного достоинства.

Это лишний раз доказывает — среди таганрожцев всех возрастов становится популярен здоровый образ жизни, который подразумевает не только занятия спортом, но и отказ от вредных привычек, — считает глава администрации Таганрога.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева