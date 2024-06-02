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Более 1500 спасателей следят за безопасностью на донских пляжах

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Вчера, 1 июня, в Ростовской области стартовал купальный сезон. Для жителей и гостей донского региона подготовлено порядка 100 пляжей и примерно столько же мест отдыха у воды.

#Безопасность

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, за безопасностью отдыхающих будут следить более 1500 спасателей различных ведомств. В состояние готовности на случаи возможных ЧС находится более 300 единиц автотранспорта и 100 плавсредств.

Завершена работа по обучению сезонных пляжных спасателей, которые сдали теоритические и практические экзамены. Быстро наложенный жгут или правильная сердечно-легочная реанимация могут спасти жизнь, так что медицинский экзамен у кандидатов в матросы-спасатели принимали по всей строгости. Успешно прошедшие все испытания получили свидетельство о профессиональном обучении. Оно позволит в период купального сезона работать на пляже дежурными спасателями.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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безопасность купальный сезон новости пляжи Ростовская область
Таганрогская правда
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