Главная » #СВО

Более 100 воздушных целей уничтожено над Ростовской областью с начала года

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

С начала нынешнего года подразделения ПВО уничтожили над Ростовской областью около 100 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

#СВО

Донской губернатор вместе с командующим 4-й гвардейской армией ВВС и ПВО Владимиром Куценко побывал в войсковой части 51-й дивизии ПВО. Он поблагодарил военных за их работу и вручил награды отличившимся.

У этого воинского соединения богатая боевая история. Оно было сформировано в годы Великой Отечественной войны для защиты Сталинградского района. В дивизии служили 40 Героев Советского Союза, в том числе маршалы авиации Александр Покрышкин и Александр Колдунов, лётчик Сергей Луганский и многие другие. Бойцы войскового подразделения обеспечивали огневую поддержку войскам в Афганистане, Сирии, а сейчас – в ходе СВО  выполняют задачи по прикрытию Ростовской области.

Свои умения бойцы продемонстрировали в очередной раз – на занятиях по боевому слаживанию мобильных огневых групп при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости ПВО Ростовская область СВО
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru