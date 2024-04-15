С начала нынешнего года подразделения ПВО уничтожили над Ростовской областью около 100 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Донской губернатор вместе с командующим 4-й гвардейской армией ВВС и ПВО Владимиром Куценко побывал в войсковой части 51-й дивизии ПВО. Он поблагодарил военных за их работу и вручил награды отличившимся.

У этого воинского соединения богатая боевая история. Оно было сформировано в годы Великой Отечественной войны для защиты Сталинградского района. В дивизии служили 40 Героев Советского Союза, в том числе маршалы авиации Александр Покрышкин и Александр Колдунов, лётчик Сергей Луганский и многие другие. Бойцы войскового подразделения обеспечивали огневую поддержку войскам в Афганистане, Сирии, а сейчас – в ходе СВО выполняют задачи по прикрытию Ростовской области.

Свои умения бойцы продемонстрировали в очередной раз – на занятиях по боевому слаживанию мобильных огневых групп при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов.

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