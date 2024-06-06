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Бойцы СВО поблагодарили школьников Таганрога за письма поддержки

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Бойцы одного из подразделений Управления Росгвардии по Ростовской области, выполняющие служебные задачи в зоне проведения специальной военной операции, записали видеообращение для учеников 3 «Г» класса таганрогского лицея № 33.

#СВО

Участники СВО выразили ребятам слова искренней признательности и благодарности за письма поддержки, которые школьники отправляют росгвардейцам, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ростовской области.

Офицеры отряда передали ребятам грамоты и благодарственные письма, пожелали увлекательных каникул и успехов в новом учебном году.

Фото и видео Управления Росгвардии по Ростовской области

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Таганрогская правда
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