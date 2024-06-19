Благоустройство усадьбы Чеховых в Таганроге будет продолжено

В Таганроге продолжится благоустройство территории родовой усадьбы Чеховых. Планируется привести в порядок флигель. Также заказан дендрологический проект, чтобы в целом этот комплекс выглядел более полно.

Музей «Дом П. Е. Чехова» на ул. Розы Люксембург вчера посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время рабочего визита в наш город.

Дом и усадьба со всеми сохранившимися на ней строениями — единственная собственность семьи Чеховых в Таганроге. История дома, в который семья таганрогского купца Павла Егоровича Чехова переехала 150 лет назад (в 1874 году), важна для понимания всей творческой жизни Антона Чехова. Здесь им были написаны первые юмористические рассказы и первая пьеса.

Как рассказал глава городской администрации Андрей Фатеев, в 2010 году дом был выкуплен за счет средств муниципального бюджета и спонсорской помощи ТМК. Благодаря ПАО «Газпром» и личному участию председателя правления компании Алексея Миллера, стал возможен и выкуп флигеля.

Это стало ярким примером государственно-частного партнерства, сотрудничества правительства области, администрации города и бизнеса, — подчеркнул он.

В минувшем году в рамках программы комплексного развития Таганрога как туристического центра на создание экспозиции выделили почти 19 млн рублей. А ранее на реставрацию дома из областного бюджета было направлено около 26 млн рублей. Новая экспозиция музея открылась в январе 2024 года. Она располагается в пяти залах. Для ее оформления использовались уникальные мультимедийные технологии. Это первый шаг в создании музея Чехова на базе родовой усадьбы, включающей в дальнейшем работы по благоустройству прилегающей территории.

Это дом, в котором Антон Павлович Чехов начинал писать свои первые произведения. Всем, кто приезжает в город Таганрог, обязательно надо прийти сюда, проникнуться атмосферой, в которой начинал творить писатель, — отметил Василий Голубев.

Работы по благоустройству родовой усадьбы продолжатся. Их итогом станет формирование единого Чеховского литературно-мемориального комплекса на родине писателя.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге обсудили вопросы безопасности и ремонта дорог.

Фото t.me/Fateev