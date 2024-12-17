Благотворительная выставка кошек состоится 22 декабря в Таганроге

22 декабря в 12 часов в арт-пространстве «Красный кран» по адресу: ул. Чехова, 98 а откроется благотворительная выставка «Кошкин дом».

В холодное время года проблема бездомных животных становится особенно актуальной. В Таганроге, к сожалению, нет городского приюта, и многие питомцы остаются без крыши над головой, мерзнут и погибают на улице.

«Мы стремимся привлечь внимание общественности к этой проблеме и надеемся, что наше мероприятие станет шагом к её решению. «Кошкин дом» — это не просто выставка, а возможность подарить лучик счастья нашим усатым и полосатым друзьям из частных приютов», — рассказали организаторы мероприятия — зооволонтеры Таганрога.

На выставке посетители не только смогут познакомиться с очаровательными пушистиками, но и узнать больше о том, как помочь им обрести дом. И, возможно, именно здесь вы найдете кота или кошечку, которые станут вам верными друзьями.

Фото «Таганрогского трамвая» (из архива)