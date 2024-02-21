«Безопасный город»: на Дону установят еще почти тысячу видеокамер

Также будет введена система биометрического распознавания лиц.

В 2024 году в Ростовской области расширят возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» — на территории региона будет установлено еще почти тысяча видеокамер, сообщает ДПЧС по региону.

Также в этом году в платформу регионального видеонаблюдения будет внедрен новый дополнительный модуль — система биометрического распознавания лиц, подключены камеры видеонаблюдения, установленные в местах массового скопления людей, на ж/д вокзалах и станциях всех крупных городов области.

Новый функционал будет доступен правоохранительным органам и позволит в полной мере использовать возможности регионального видеонаблюдения в целях решения как частных, так и масштабных задач по обеспечению общественной безопасности.

Напомним, в настоящее время к региональной платформе подключены более 4,5 тысячи камер видеонаблюдения в 55 муниципалитетах. Технические средства установлены на улицах, площадях, школах, крупных торговых центрах, рынках и в других местах массового пребывания граждан.

Фото: ДПЧС по РО