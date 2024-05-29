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Берегитесь левой полосы: на автодорогах Дона ведется скрытое патрулирование

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В Ростовской области на федеральных и региональных автодорогах сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды «Левая полоса». Они проходят, в том числе в формате скрытого патрулирования.

#Безопасность

Мероприятия будут продолжены на постоянной основе. Их цель — выявление и пресечение нарушений водителями правил расположения транспортного средства на проезжей части. В первую очередь, полицейские выявляют факты движения грузового транспорта по левым полосам при свободных правых.

В региональной Госавтоиспекции напомнили, что согласно Правилам на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3, а также там, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещено занимать левые полосы движения при свободных правых. Однако многие водители грузовиков игнорируют эти требования, пытаясь опередить другие большегрузы. Таким образом, они создают не только помехи в движении легкового транспорта, но и угрозу безопасности дорожного движения.  

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части по ч. 1 ст. 12.15 КРФ об АП с 1 января текущего года сотрудниками строевых подразделений ДПС на федеральных автодорогах составлено 1 993 административных материалов. Штраф за данное правонарушение составляет 1500 рублей. За несоблюдение требований, предписанных дорожными знакам, запрещающими движение грузовых транспортных средств с 1 января текущего года по ч. 6 ст. 12.16 КРФ об АП составлено 3 078 административных материала. Штраф составляет 500 рублей, — сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов не создавать друг другу помех в движении и не совершать опасных манёвров.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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ГИБДД дороги новости Ростовская область скрытое патрулирование
Таганрогская правда
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