В Ростовской области на федеральных и региональных автодорогах сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды «Левая полоса». Они проходят, в том числе в формате скрытого патрулирования.

Мероприятия будут продолжены на постоянной основе. Их цель — выявление и пресечение нарушений водителями правил расположения транспортного средства на проезжей части. В первую очередь, полицейские выявляют факты движения грузового транспорта по левым полосам при свободных правых.

В региональной Госавтоиспекции напомнили, что согласно Правилам на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3, а также там, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещено занимать левые полосы движения при свободных правых. Однако многие водители грузовиков игнорируют эти требования, пытаясь опередить другие большегрузы. Таким образом, они создают не только помехи в движении легкового транспорта, но и угрозу безопасности дорожного движения.

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части по ч. 1 ст. 12.15 КРФ об АП с 1 января текущего года сотрудниками строевых подразделений ДПС на федеральных автодорогах составлено 1 993 административных материалов. Штраф за данное правонарушение составляет 1500 рублей. За несоблюдение требований, предписанных дорожными знакам, запрещающими движение грузовых транспортных средств с 1 января текущего года по ч. 6 ст. 12.16 КРФ об АП составлено 3 078 административных материала. Штраф составляет 500 рублей, — сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов не создавать друг другу помех в движении и не совершать опасных манёвров.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области