Батутисты Таганрога завоевали более 100 медалей на Всероссийском турнире «Радуга полетов»

В Таганроге завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Радуга полетов». В спортивном комплексе «Авангард» СШОР № 13 состязались 320 спортсменов из 12 регионов России.

В турнире принимали участие мальчики, девочки (7-10 лет); юноши, девушки (11-16 лет); юниорки (15-16 лет); мужчины, женщины.

Участники разыграли комплекты медалей в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Юные и опытные спортсмены демонстрировали невероятную технику, силу и грацию, покоряя высоту и завораживая зрителей сложными элементами.

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин, директор СШОР № 13 Вячеслав Воскобойников, главный судья соревнований Александр Шевченко, а также приглашенные гости — многократные чемпионки мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по прыжкам на батуте Виктория Воронина и мастер спорта России международного класса Анастасия Величко. После церемонии открытия и награждения прошла автограф-сессия с чемпионками.

«По итогам трехдневной борьбы спортсмены Таганрога завоевали более 100 медалей разного достоинства», — сообщает городской комитет по физкультуре и спорту.

Помимо этого, таганрогские спортсмены выступили на чемпионате Ростовской области и XVIII Спортивных юношеских играх Дона, где уверенно заняли первое общекомандное место.

«Поздравляем всех участников с успешным проведением турниров и благодарим тренеров-преподавателей Сергея Зайченко, Екатерину Нестерову, Ольгу Озорнину, Лидию Ясакову и Марию Котоносову за прекрасную подготовку и поддержку спортсменов», — добавили в СШОР № 13

Ранее мы рассказывали о том, что спортсменка из Таганрога Ксения Сапрыкина стала чемпионкой мира по подводному плаванию и установила новый рекорд Европы.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»