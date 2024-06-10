Таганрогские боксеры стали призерами всероссийских соревнований в Дагестане

Турнир собрал 127 спортсменов из 23 регионов РФ.
Двое боксеров из Таганрога, воспитанники СШОР № 13, стали призёрами всероссийских соревнований, которые прошли в дагестанском городе Избербаше. Всего в турнире среди мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет приняли участие 127 спортсменов из 23 регионов страны.
По итогам соревнований таганрогские боксёры завоевали две медали: Александр Медведь в весовой категории 92 кг стал серебряным призёром, а Иван Карбовский в категории 71 кг — бронзовым. Оба спортсмена являются воспитанниками тренера-преподавателя Романа Карбовского.
Фото: ВК «Таганрог спортивный»
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