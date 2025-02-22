На улицах в разных районах Таганрога установлены шесть баннеров «Таганрог — город воинской славы». Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как мы уже рассказали, 21 февраля на стеле, установленной на въезде в наш город со стороны Ростова, тоже появилась надпись «Таганрог — город воинской славы». Она стала подарком бизнес-сообщества в преддверии Дня защитника Отечества. Теперь и на улицах города на видеоэкранах размещены банеры.

«Уверена, что к важной работе подключатся и таганрогские предприятия. Совместными усилиями мы сможем подчеркнуть историческую значимость событий, связанных с Таганрогом», — считает Светлана Камбулова.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой