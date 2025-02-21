Надпись «Таганрог — город воинской славы» появилась на въезде в город

21 февраля на стеле, установленной на въезде в наш город со стороны Ростова, появилась надпись «Таганрог — город воинской славы».

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, в преддверии Дня защитника Отечества эта надпись по инициативе бизнес-сообщества стала подарком Таганрогу. А воплотили инициативу в жизнь работники ООО «ЮГ СП».

Напомним, что 3 ноября 2011 года Таганрогу было присвоено звание «Город воинской славы». На протяжении ряда лет горожане неоднократно поднимали вопрос о том, что информация об этом должна быть размещена на въездах в город. Теперь их желание исполнилось, а упоминание о важности и значимости исторического наследия нашего города смогут увидеть все, кто въезжает в Таганрог.

«Благодарю всех неравнодушных руководителей предприятий за участие в реализации этого проекта. Такие инициативы свидетельствуют о том, что бизнес-сообщество Таганрога проявляет активную позицию и заинтересованность в развитии и благоустройстве нашего города», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что 20 февраля исполнилось 100 лет Архивному бюро Таганрога.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой