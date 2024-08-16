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Азовский музей-заповедник приглашает детей на интерактивное мероприятие

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Ребята познакомятся с героями китайских народных сказок.

Культура

В Азовском музее-заповеднике 25 августа состоится традиционная развлекательно-познавательная программа для детей, посвященная реконструкции в 2011 году скелета носорога кавказского эласмотерия. В простонародье его называют «Донским единорогом».

Каждый год это мероприятие посвящено определенной теме. В этот раз внимание будет приковано к героям популярных китайских народных сказок. На пяти интерактивных площадках гости программы смогут ознакомиться с географией, историей и самобытной культурой Дальнего Востока России — Китая, узнать почему эту страну раньше называли Поднебесной. Юные участники будут иметь возможность совершенствовать свои навыки в таких техниках, как оригами и каллиграфия, аппликация и рисование, а также расширять свой кругозор по истории, биологии и литературе.

Фото: министерство культуры РО

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Таганрогская правда
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