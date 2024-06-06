«Азимут» вложит в оборудование ангарного комплекса аэропорта «Платов» 1 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве правительства Ростовской области и авиаперевозчика подписано сегодня, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили донской губернатор Василий Голубев и генеральный директор АО «Авиакомпания Азимут» Павел Екжанов. Авиакомпания намерена вложить в течение пяти лет в оснащение строящегося ангарного комплекса свыше 1 млрд рублей. Оборудование предназначено для выполнения сложных работ по техническому обслуживанию воздушных судов.

«Азимут», который с 2017 года является базовым перевозчиком, с 2020 года реализует инвестпроект «Ангарный комплекс для обслуживания воздушных судов», включающий возведение объекта капитального строительства в аэропорту «Платов», — сообщает официальный портал донского правительства.

Ангар предназначен для проведения технического обслуживания единовременно двух единиц расчетных типов воздушных судов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года.

Мы поддерживаем наш аэропорт в работоспособном состоянии, он полностью укомплектован персоналом. Одновременно идет развитие базовой авиакомпании. И готовы к открытию аэропортового комплекса тогда, когда это будет возможно, — отметил Василий Голубев.

Павел Екжанов уточнил, что новый инвестпроект по закупке оборудования является продолжением проекта по созданию ангарного комплекса для обслуживания воздушных судов в аэропорту «Платов».

Василий Голубев и Павел Екжанов обсудили перспективы работы и ситуацию в авиационной отрасли в 2024 году, развитие авиационных компетенций персонала на территории Ростовской области, обучение молодых специалистов в учебных заведениях по целевому направлению, — отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы губернатора