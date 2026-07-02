Авария с участием двух скутеров в селе Николаевка под Таганрогом закончится судом

Под Таганрогом перед судом предстанет молодой человек, который управлял скутером без водительских прав, и спровоцировал ДТП, в котором пострадал подросток.

Как сообщает пресс-служба Неклиновского районного суда, фигуранту вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами (п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла в июле 2024 года. Как установило следствие, молодой человек, управляя скутером и не имея действующего водительского удостоверения, двигался по территории села Николаевка. Он нарушил ПДД, создал опасность для другого скутера, которым управлял несовершеннолетний водитель, и столкнулся с ним. В результате аварии несовершеннолетний пассажир второго скутера получил телесные повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет принудительных работ, с лишением прав управления транспортными средствами на срок до трёх лет. Либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с аналогичным дополнительным наказанием.

Ранее мы рассказали, что житель Таганрога подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ с использованием поддельных рецептов.

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