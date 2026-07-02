Главная » Новости Таганрога

Авария с участием двух скутеров в селе Николаевка под Таганрогом закончится судом

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Под Таганрогом перед судом предстанет молодой человек, который управлял скутером без водительских прав, и спровоцировал ДТП, в котором пострадал подросток.

Новости Таганрога

Как сообщает пресс-служба Неклиновского районного суда, фигуранту вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами (п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла в июле 2024 года. Как установило следствие, молодой человек, управляя скутером и не имея действующего водительского удостоверения, двигался по территории села Николаевка. Он нарушил ПДД, создал опасность для другого скутера, которым управлял несовершеннолетний водитель, и столкнулся с ним. В результате аварии несовершеннолетний пассажир второго скутера получил телесные повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет принудительных работ, с лишением прав управления транспортными средствами на срок до трёх лет. Либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с аналогичным дополнительным наказанием.

Ранее мы рассказали, что житель Таганрога подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ с использованием поддельных рецептов.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия скутер суд Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru