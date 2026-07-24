В Таганроге объявлена воздушная тревога, слышны звуки взрывов

В 17.40 24 июля жители Таганрога услышали серию громких взрывов. Глава города Светлана Камбулова в 17.44 сообщила, что в Таганроге работают силы ПВО.

В это же время была запущена система оповещения населения.

«Внимание — работают силы ПВО! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — обратилась Светлана Камбулова к горожанам.

В 17.45 беспилотная опасность объявлена по Таганрогу и южной части Ростовской области.