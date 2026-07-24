Главная » Город

В Таганроге объявлена воздушная тревога, слышны звуки взрывов

На чтение 1 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано

В 17.40 24 июля жители Таганрога услышали серию громких взрывов. Глава города Светлана Камбулова в 17.44 сообщила, что в Таганроге работают силы ПВО.

Город

В это же время была запущена система оповещения населения.

«Внимание — работают силы  ПВО! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — обратилась Светлана Камбулова к горожанам.

В 17.45 беспилотная опасность объявлена по Таганрогу и южной части Ростовской области.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА воздушная тревога работа ПВО Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru