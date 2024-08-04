В АО «Донэнерго» назвали фейком информацию о плановом отключении второго энергоблока Ростовской АЭС, якобы спровоцировавшем длительные перебои с поставкой электрической энергии в регионе.
Как сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор АО «Донэнерго» Владимир Срабонянц, в соцсетях распространяется ложная информация, на которой изображен скриншот с сайта АО «Донэнерго» с фейковой новостью.
«Данная информация не публиковалась обществом и является недостоверной. В настоящее время система электроснабжения АО «Донэнерго» работает в штатном режиме», — сообщил Владимир Срабонянц.
Такая же информация опубликована и на официальном сайте АО «Донэнерго».
Фото donenergo.ru
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