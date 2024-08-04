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АО «Донэнерго»: информация об отключении энергоблока Ростовской АЭС — фейк

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В АО «Донэнерго» назвали фейком информацию о плановом отключении второго энергоблока Ростовской АЭС, якобы спровоцировавшем длительные перебои с поставкой электрической энергии в регионе.

Новости Ростовской области

Как сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор АО «Донэнерго» Владимир Срабонянц, в соцсетях распространяется ложная информация, на которой изображен скриншот с сайта АО «Донэнерго» с фейковой новостью.

«Данная информация не публиковалась обществом и является недостоверной. В настоящее время система электроснабжения АО «Донэнерго» работает в штатном режиме», — сообщил Владимир Срабонянц.

Такая же информация опубликована и на официальном сайте АО «Донэнерго».

Фото donenergo.ru

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Донэнерго новости Ростовская АЭС Ростовская область фейк
Таганрогская правда
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