В АО «Донэнерго» назвали фейком информацию о плановом отключении второго энергоблока Ростовской АЭС, якобы спровоцировавшем длительные перебои с поставкой электрической энергии в регионе.

Как сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор АО «Донэнерго» Владимир Срабонянц, в соцсетях распространяется ложная информация, на которой изображен скриншот с сайта АО «Донэнерго» с фейковой новостью.

«Данная информация не публиковалась обществом и является недостоверной. В настоящее время система электроснабжения АО «Донэнерго» работает в штатном режиме», — сообщил Владимир Срабонянц.

Такая же информация опубликована и на официальном сайте АО «Донэнерго».

Фото donenergo.ru