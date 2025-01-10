Аномальный январь: жителям Дона эксперты рассказали, как правильно ухаживать за садом

В Ростовской области зима преподносит неожиданные сюрпризы: то снег, то морозы, а то и аномально тёплые январские дни. Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказывают, как эти перепады температур влияют на растения в саду.

Кустарники, многолетники, цветы и даже деревья, растущие в саду, постоянно сталкиваются с изменениями температуры. Резкие скачки и перепады не идут на пользу растениям, но краткосрочные изменения не так страшны. Гораздо опаснее, когда новые условия держатся долго.

«Если после определённого количества морозных дней температура поднялась выше +2 градусов, а через пару дней вернулся холод, то растениям не грозит большая опасность. При кратковременном потеплении соки не начинают активно двигаться, и растения не испытывают сильного стресса», — поясняют специалисты регионального Россельхозцентра.

Однако, если потепление длилось 2-3 недели, растения могут отреагировать на него как на наступающую весну. В них начинают циркулировать соки, состоящие из воды с минеральными солями и другими соединениями. Вода, в свою очередь, под воздействием мороза увеличивается в объёме, и это может привести к повреждению тканей растения, подобно тому, как мороз разрывает бутылку с водой, если её оставить на морозе.

«Повреждённое растение может быть подвержено гнилям или грибковым заболеваниям. Но это не всегда приводит к гибели растения, иногда страдает только его часть, например, ветка», — уточняют эксперты филиала Россельхозцентра.

Самая большая опасность — это внезапная смена длительного зимнего потепления морозами. Щадящими условиями для растения при нестабильной температуре зимой является постепенный переход от одного состояния к другому.

В Россельхозцентре добавили, что помочь деревьям и кустарникам восстановиться после нестабильной зимы можно, используя антидепрессанты для растений, внеплановые подкормки и обрезку. Явные повреждения станут заметны через несколько дней после наступления тепла.

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