Главная » Новости Ростовской области

Аномальная жара продержится в Ростовской области до конца недели

На чтение 2 мин Просмотров 28 Опубликовано

Сегодня, 5 июня, метеорологи фиксировали очередные температурные рекорды. Местами по Ростовской области столбик термометра поднимался до +37°…+39°. В ближайшие дни аномальная жара в регионе сохранится. А до конца суток 5 июня, на севере Дона возможны дожди с грозами и усилением ветра до 22 м\с — региональное МЧС объявило очередное штормовое предупреждение.

Новости Ростовской области

6 июня, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневное время воздух в Ростовской области прогреется до +31°…+36°, в восточных и южных районах – до +39°. Вечером и ночью столбик термометра опустится до +18°…+23°, в северных районах – до +14°. До 12-14 м\с усилится юго-западный ветер.

7, 8 и 9 июня дневные температуры будут держаться на уровне +29°…+34°, ночные – до +17°…+22°. Осадки до конца недели не прогнозируются.

В жаркое время года медики советуют больше времени проводить в тени, пить не менее 2 литров чистой прохладной воды в день. Не забудьте при выходе на улицу в дневное время захватить солнцезащитные очки и головные уборы.

А спастись от изнуряющего солнца можно на водоемах. Отметим, что Таганрогский залив к выходным прогреется до +25°, Дон и Миус – до +24°.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

летний отдых лето погода погода на Дону Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru