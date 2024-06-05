Аномальная жара продержится в Ростовской области до конца недели

Сегодня, 5 июня, метеорологи фиксировали очередные температурные рекорды. Местами по Ростовской области столбик термометра поднимался до +37°…+39°. В ближайшие дни аномальная жара в регионе сохранится. А до конца суток 5 июня, на севере Дона возможны дожди с грозами и усилением ветра до 22 м\с — региональное МЧС объявило очередное штормовое предупреждение.

6 июня, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневное время воздух в Ростовской области прогреется до +31°…+36°, в восточных и южных районах – до +39°. Вечером и ночью столбик термометра опустится до +18°…+23°, в северных районах – до +14°. До 12-14 м\с усилится юго-западный ветер.

7, 8 и 9 июня дневные температуры будут держаться на уровне +29°…+34°, ночные – до +17°…+22°. Осадки до конца недели не прогнозируются.

В жаркое время года медики советуют больше времени проводить в тени, пить не менее 2 литров чистой прохладной воды в день. Не забудьте при выходе на улицу в дневное время захватить солнцезащитные очки и головные уборы.

А спастись от изнуряющего солнца можно на водоемах. Отметим, что Таганрогский залив к выходным прогреется до +25°, Дон и Миус – до +24°.

Фото из архива «Таганрогской правды»